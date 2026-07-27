В Калининградской области половина водопроводов требует замены

Калининградская область за последнее десятилетие существенно улучшила показатели коммунального благоустройства жилого фонда. Доля жилья, обеспеченного водопроводом, выросла до 98%, а в сельской местности — до 92%. При этом инфраструктурная проблема сохраняется — почти половина действующих водопроводных сетей региона по-прежнему нуждается в замене. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Калининградстат.
По данным ведомства, на конец 2025 года протяжённость водопроводных сооружений в регионе составила 5 026 км. За десять лет показатель сократился на 10,44% или на 586 км — с 5 612 км в 2016 году. Снижение протяжённости сопровождалось сокращением объёма сетей, требующих обновления: с 2 827 км до 2 459 км.
Однако доля изношенной инфраструктуры остаётся высокой. В 2025 году замены требовали около 49% всех водопроводных сооружений региона.
Посчитали по-другому и аварий стало меньше.
Одновременно за последние годы значительно уменьшилось количество аварий в системе водоснабжения. Если в 2019 году статистика фиксировала 1 312 аварий, то в 2025 году показатель составил 19 случаев. Таким образом, за шесть лет количество аварий сократилось почти в 70 раз.
Впрочем, сравнение показателей ограничено изменением методики учёта. С 2021 года в статистику включаются только аварийные ситуации, которые приводят к полному или частичному прекращению водоснабжения продолжительностью более восьми часов.
На село пришли водопровод и канализация.
За десять лет регион значительно увеличил уровень оснащённости жилья коммунальными удобствами. Доля жилой площади, оборудованной водопроводом, выросла с 95,6% в 2016 году до 98% в 2025 году. Обеспеченность канализацией увеличилась с 93,2% до 96,6%, горячим водоснабжением — с 80,9% до 91,4%, ванной и душем — с 84,1% до 90,2%.
Наиболее заметная динамика наблюдалась в сельской местности. За 2016−2025 годы доля сельского жилья с водопроводом выросла с 83,7% до 92%, с канализацией — с 75,9% до 89,4%. Особенно быстро развивалось горячее водоснабжение: его доступность в сельских домах увеличилась с 63,8% до 84,1%.
Подача воды падает, потребление растёт.
В 2025 году в водопроводную сеть Калининградской области было подано 93,4 млн кубометров воды. Это на 0,7% меньше уровня 2024 года.
При этом объём воды, отпущенной всем категориям потребителей, вырос на 3,3% — до 69,8 млн кубометров. Население получило 49,1 млн кубометров воды, что на 0,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, предприятия и организации за год увеличили потребление воды на 3,1%.
В Зеленоградске управляющая компания отказалась промывать водопровод из-за отсутствия времени и денег.