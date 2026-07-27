В Калининградской области половина водопроводов требует замены

За десять лет регион значительно увеличил уровень оснащённости жилья коммунальными удобствами. Доля жилой площади, оборудованной водопроводом, выросла с 95,6% в 2016 году до 98% в 2025 году. Обеспеченность канализацией увеличилась с 93,2% до 96,6%, горячим водоснабжением — с 80,9% до 91,4%, ванной и душем — с 84,1% до 90,2%.