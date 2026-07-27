Более 200 правоохранителей провели масштабный рейд на «Темернике» в Ростове

В Ростове-на-Дону провели масштабный рейд на «Темернике» и на прилегающих к рынку территориях. Участвовали правоохранители, представители военно-следственного комитета и военкомата, всего более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.