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Денис Гурков: Цистерна с бензином в Самарской области опустошается за 5−6 часов

В Минпромторге рассказали о ситуации с топливом в Самарской области на 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал о ситуации с бензином в регионе. По его словам, поставки топлива растут, но цистерны опустошают всего за несколько часов.

«Наши вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) начали поставлять бензин на частные заправки. Также мы начали получать бензин с уфимских заводов. При этом сохраняется ситуация, когда приезжает цистерна и “высушивается” за 5−6 часов», — рассказал Денис Гурков на оперативном совещании регионального правительства 27 июля 2026 года.

Прокомментировал глава Минпромторга и ценообразование на топливо. Его проверили вместе с ФАС. Антимонопольная служба, по словам Дениса Гуркова, не выявила неоправданных превышений цен на частных АЗС. Для стабилизации ситуации с ценами на такие заправки начали поставлять топливо ВИНК.