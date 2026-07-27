Денис Гурков: Цистерна с бензином в Самарской области опустошается за 5−6 часов

«Наши вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) начали поставлять бензин на частные заправки. Также мы начали получать бензин с уфимских заводов. При этом сохраняется ситуация, когда приезжает цистерна и “высушивается” за 5−6 часов», — рассказал Денис Гурков на оперативном совещании регионального правительства 27 июля 2026 года.