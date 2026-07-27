Денис Гурков: Цистерна с бензином в Самарской области опустошается за 5−6 часов

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал о ситуации с бензином в регионе. По его словам, поставки топлива растут, но цистерны опустошают всего за несколько часов.
«Наши вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) начали поставлять бензин на частные заправки. Также мы начали получать бензин с уфимских заводов. При этом сохраняется ситуация, когда приезжает цистерна и “высушивается” за 5−6 часов», — рассказал Денис Гурков на оперативном совещании регионального правительства 27 июля 2026 года.
Прокомментировал глава Минпромторга и ценообразование на топливо. Его проверили вместе с ФАС. Антимонопольная служба, по словам Дениса Гуркова, не выявила неоправданных превышений цен на частных АЗС. Для стабилизации ситуации с ценами на такие заправки начали поставлять топливо ВИНК.