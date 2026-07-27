Обвиняемых в попытке похищения девушки братьев арестовали на Бору

Борский городской суд Нижегородской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея и Рустама Михай — их обвиняют в покушении на похищение человека. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.
Срок ареста установлен до 22 сентября 2026 года включительно. На данный момент постановления суда ещё не вступили в законную силу.
Инцидент произошёл 22 июля 2026 года возле автобусной остановки «ФОК Красногорка» в городском округе Бор. По данным следствия, братья Михай, передвигаясь на автомобиле, заметили девушку, вышли из машины, применили к ней насилие и стали угрожать, после чего попытались силой усадить её на заднее сиденье. Девушка активно сопротивлялась, а остановить злоумышленников удалось благодаря прохожим, которые вмешались в ситуацию.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ — как покушение на похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения.
Ранее психически нездоровый мужчина пытался похитить девочку в Семеновском районе.