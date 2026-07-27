Обвиняемых в попытке похищения девушки братьев арестовали на Бору

Инцидент произошёл 22 июля 2026 года возле автобусной остановки «ФОК Красногорка» в городском округе Бор. По данным следствия, братья Михай, передвигаясь на автомобиле, заметили девушку, вышли из машины, применили к ней насилие и стали угрожать, после чего попытались силой усадить её на заднее сиденье. Девушка активно сопротивлялась, а остановить злоумышленников удалось благодаря прохожим, которые вмешались в ситуацию.