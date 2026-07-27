Исследование: эволюция зрения началась с одного глаза у древнего червя

Согласно сообщению ScienceDaily, исследователи Лундского университета и Университета Сассекса пришли к выводу, что человеческое зрение могло возникнуть благодаря крошечному одноглазому предку, жившему почти 600 миллионов лет назад.
Древний организм, напоминавший червя, обитал в океане и питался планктоном. Как предполагают учёные, изначально у него имелись парные светочувствительные структуры, однако из-за малоподвижного образа жизни они постепенно исчезли.
При этом в центре головы существа сохранилось скопление клеток. Данный примитивный орган не формировал полноценное изображение, но позволял различать день и ночь, а также определять направление вверх.
Впоследствии потомки этого организма вновь начали активно передвигаться в воде. Части центральной зрительной системы подверглись перестройке, и на их основе образовалась новая пара органов, способных распознавать окружающие объекты.
Данная эволюционная модель, по мнению авторов, способна объяснить, почему сетчатка позвоночных развилась из мозговой ткани. У насекомых и кальмаров структуры, отвечающие за восприятие света, сформировались иным образом — из наружных тканей головы.
Как полагают авторы работы, след древнего «третьего глаза» сохранился и у современного человека. Его наследником могла стать шишковидная железа, которая вырабатывает мелатонин и помогает организму адаптировать сон к смене светового дня.