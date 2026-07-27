Валеолог объяснила, почему нельзя обрабатывать укус собаки йодом и зеленкой

По словам врача, при сильном кровотечении необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую. После остановки кровотечения следует наложить чистую повязку, порекомендовала специалист. Если повреждены кости или есть открытые переломы, конечность следует зафиксировать, например, прибинтовать ногу к ноге, а руку к туловищу, но только после остановки кровотечения, уточнила Чернышова.