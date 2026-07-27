Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валеолог объяснила, почему нельзя обрабатывать укус собаки йодом и зеленкой

Врач Чернышова: йод или зеленка могут вызвать химический ожог тканей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Рану после укуса собаки не стоит обрабатывать йодом или зеленкой, так как они могут вызвать химический ожог тканей и помешать врачам оценить повреждения, рассказала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова.

«Ни йодом, ни зеленкой рану не поливать и ничем не промывать. Йод и зеленка меняют цвет тканей, и врачам будет трудно оценить глубину и характер повреждений. К тому же есть риск химического ожога», — сказала Чернышова NEWS.ru.

По словам врача, при сильном кровотечении необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую. После остановки кровотечения следует наложить чистую повязку, порекомендовала специалист. Если повреждены кости или есть открытые переломы, конечность следует зафиксировать, например, прибинтовать ногу к ноге, а руку к туловищу, но только после остановки кровотечения, уточнила Чернышова.

Специалист отметила, что вопрос о вакцинации от бешенства решают врачи, а пострадавшим по возможности стоит отследить судьбу напавшего животного и выяснить, привито ли оно. В зависимости от ситуации иногда ограничиваются минимумом прививок, заключила Чернышова.