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ФРГ перебросила танковый батальон в Литву в рамках ротации НАТО

Литовские военные сообщили о ночной переброске бронетанкового батальона бундесвера с территории Германии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Прошлой ночью военнослужащие германского 93-го бронетанкового батальона были передислоцированы из Мюнстера в Литву этими военными конвоями», — заявили в военном ведомстве страны в X.

Там уточнили, что передислокация проводится в рамках 20-й ротации межнациональной группы войск НАТО.

Ранее литовские военные предупредили водителей, что 26 и 27 июля на дорогах страны ожидается усиленное движение колонн НАТО. Основное скопление техники и личного состава альянса фиксировали вблизи границы с Калининградской областью России.

В начале июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что НАТО в ускоренном режиме усиливает свой восточный фланг. Причина — потенциальные риски со стороны России и снижение объема поддержки со стороны США.

Страны Балтии не ждут готовых решений и возводят оборонительные сооружения самостоятельно. Речь идет о Балтийской линии обороны, которая включает противотанковые рвы, бункеры, бетонные «зубы дракона» и минные поля.

На данный момент на территории Литвы дислоцированы около 3 тысяч военнослужащих НАТО. Ключевым элементом будущей обороны должна стать немецкая бригада. Ее прибытие в республику ожидают к концу 2027 года.

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