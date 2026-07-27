ФРГ перебросила танковый батальон в Литву в рамках ротации НАТО

«Прошлой ночью военнослужащие германского 93-го бронетанкового батальона были передислоцированы из Мюнстера в Литву этими военными конвоями», — заявили в военном ведомстве страны в X.
Там уточнили, что передислокация проводится в рамках 20-й ротации межнациональной группы войск НАТО.
Ранее литовские военные предупредили водителей, что 26 и 27 июля на дорогах страны ожидается усиленное движение колонн НАТО. Основное скопление техники и личного состава альянса фиксировали вблизи границы с Калининградской областью России.
Страны Балтии не ждут готовых решений и возводят оборонительные сооружения самостоятельно. Речь идет о Балтийской линии обороны, которая включает противотанковые рвы, бункеры, бетонные «зубы дракона» и минные поля.