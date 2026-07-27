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Почти 200 детей мигрантов сядут за парты в школах Нижегородской области

Они успешно сдали экзамен на здание русского языка.

Источник: Живем в Нижнем

190 детей мигрантов из 276 смогли сдать экзамен и попасть в первые классы школ Нижегородской области. Это выяснило НИА «Нижний Новгород».

Все дети проходили обязательное тестирование на знание русского языка. Экзамен успешно сдали 295 человек — их приняли в школы. 166 детей получили отказ, но они могут попробовать снова.

Всего с апреля 2025 года по июль 2026 года поступило 461 заявление на обучение детей, которые являются иностранцами или не имеют гражданства.

Больше всего заявок на зачисление в школы подали семьи из Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана, но были обращения и из Сирии, Германии, Латвии и Вьетнама.

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