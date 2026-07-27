Почти 200 детей мигрантов сядут за парты в школах Нижегородской области

190 детей мигрантов из 276 смогли сдать экзамен и попасть в первые классы школ Нижегородской области. Это выяснило НИА «Нижний Новгород».
Все дети проходили обязательное тестирование на знание русского языка. Экзамен успешно сдали 295 человек — их приняли в школы. 166 детей получили отказ, но они могут попробовать снова.
Всего с апреля 2025 года по июль 2026 года поступило 461 заявление на обучение детей, которые являются иностранцами или не имеют гражданства.
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