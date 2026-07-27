В больнице Волгограда скончался мужчина, которого пронзил попавший в лобовое лом

Напомним, это произошло в минувший четверг, 23 июля, в Тракторозаводском районе Волгограда. На лежащий на дороге лом налетел водитель «КАМАЗа». Из-под колеса грузовика металлический предмет отлетел в лоб ехавшей по встречной полосе «Тойоте». Кто и когда потерял этот лом на дороге — неизвестно. Кого наказать за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, будут выяснять следователи. Делом будет заниматься следком.