В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей

«Требования к игрушечному оружию с пистонами направлены на то, чтобы исключить риск повреждения глаз от искр, пламени и раскаленных частей при случайном взрыве пистона вне игрушечного оружия или при слишком опасном поведении взрыва при правильном использовании пистонов. Их также применяют к повреждениям, случившимся в результате одновременной детонации большого числа пистонов», — сказано в документе.