В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на игрушечное оружие для детей, такое как пистолетики и рогатки, требования к их безопасности вступят в силу с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ распространяется на игрушечное оружие для детей в возрасте до 14 лет. Помимо пистолетиков и рогаток, требования распространяются и на катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие игрушки.
Так, игрушечное холодное оружие, например, ножи, сабли и топоры, не должны иметь острых кромок или концов. Отмечается, что игрушки должны быть изготовлены из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон, форма игрушек должна быть скругленной.
Уточняется, что все жесткие снаряды на конце должны иметь закругление радиусом не менее 2 миллиметров.
Одновременно с этим игрушки со снарядом должны иметь защитный наконечник из упругого материала. А у луков или арбалетов сила натяжения тетивы не должна превышать 12 ньютонов.
Что касается пистолетиков, то они должны быть изготовлены так, чтобы не образовывалось разлетающихся горячих частиц или открытого пламени.
«Требования к игрушечному оружию с пистонами направлены на то, чтобы исключить риск повреждения глаз от искр, пламени и раскаленных частей при случайном взрыве пистона вне игрушечного оружия или при слишком опасном поведении взрыва при правильном использовании пистонов. Их также применяют к повреждениям, случившимся в результате одновременной детонации большого числа пистонов», — сказано в документе.