В Госавтоинспекции рассказали, что грозит нижегородцам за езду без прав

Если ребенок действительно мечтает научиться водить автомобиль, сделать это можно законно. Обучение в лицензированной автошколе на категорию B разрешено с 16 лет. В этом же возрасте можно получить подготовку на категории M и A1. При этом сдавать экзамен на категорию B разрешается с 17 лет, а водительское удостоверение выдается только после достижения 18-летнего возраста. Еще опаснее ситуация, когда за руль садится человек, одновременно лишенный прав и находящийся в состоянии опьянения. По словам инспекторов, нередко такие истории начинаются с, казалось бы, безобидной идеи съездить до ближайшего магазина, а заканчиваются тяжелыми последствиями.