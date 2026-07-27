В Госавтоинспекции рассказали, что грозит нижегородцам за езду без прав

Несмотря на ужесточение законодательства и постоянные проверки Госавтоинспекции, на дорогах Нижегородской области по-прежнему встречаются водители, которые садятся за руль без водительского удостоверения. Одни забывают документ дома, другие никогда его не получали, а третьи продолжают ездить даже после лишения прав. Именно эта категория автомобилистов нередко становится виновниками тяжелых аварий.
По данным Госавтоинспекции, за первые пять месяцев 2026 года в Нижегородской области произошло 92 ДТП, сопутствующей причиной которых стало управление транспортом водителями, не имеющими права управления. В этих авариях погибли 10 человек, еще 109 получили травмы.
За управление автомобилем после лишения водительских прав предусмотрено серьезное наказание. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Особую тревогу у инспекторов вызывают несовершеннолетние водители. Летом многие родители разрешают детям впервые сесть за руль на проселочных дорогах, считая, что вдали от оживленного движения это безопасно. Однако именно такие поездки нередко заканчиваются серьезными авариями.
Как отмечают в Госавтоинспекции, любой автомобиль является источником повышенной опасности. Даже если подросток уверяет, что уже умеет водить, доверять ему управление нельзя. Тем более что нередко после первых поездок по полям и деревенским дорогам несовершеннолетние выезжают на дороги общего пользования, где риск трагедии многократно возрастает.
Кроме того, ответственность за ребенка за рулем несут родители. Если они передали управление человеку, не имеющему водительского удостоверения, их могут привлечь к административной ответственности. Более того, в некоторых случаях родители сами рискуют лишиться водительских прав.
Если ребенок действительно мечтает научиться водить автомобиль, сделать это можно законно. Обучение в лицензированной автошколе на категорию B разрешено с 16 лет. В этом же возрасте можно получить подготовку на категории M и A1. При этом сдавать экзамен на категорию B разрешается с 17 лет, а водительское удостоверение выдается только после достижения 18-летнего возраста. Еще опаснее ситуация, когда за руль садится человек, одновременно лишенный прав и находящийся в состоянии опьянения. По словам инспекторов, нередко такие истории начинаются с, казалось бы, безобидной идеи съездить до ближайшего магазина, а заканчиваются тяжелыми последствиями.
Во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции также регулярно выявляют поддельные водительские удостоверения. Современные документы имеют несколько степеней защиты, поэтому опытные инспекторы быстро распознают фальшивку. Использование поддельных прав уже является уголовно наказуемым деянием.
«Рекомендуем автомобилистам проверить срок действия своих водительских удостоверений. Документы, срок которых автоматически продлевался в период пандемии, постепенно теряют силу. Уточнить дату окончания действия удостоверения можно через портал Госуслуг или личный кабинет водителя», — напомнили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ограничения на нескольких участках федеральных дорог действуют в Нижегородской области с 27 июля по 2 августа.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRnZpZGVvX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtMTUzODk5MTYwJTI2aWQlM0Q0NTYyMzk1NzklMjZoYXNoJTNENmQxZDZkZTgyZjkwYTA1MyUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTUwJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNEJTIyMSUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyYmFja2dyb3VuZC1jb2xvciUzQSUyMCUyMzAwMCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYXV0b3BsYXklM0IlMjBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWElM0IlMjBmdWxsc2NyZWVuJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF.