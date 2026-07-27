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Штормовой ветер перевернул несколько светофоров на улицах Ростова

Некоторые светофоры в Ростове оказались обесточены или перевернуты после стихии.

Источник: Комсомольская правда

Штормовой ветер повредил в Ростове-на-Дону несколько светофоров. Об этом в соцсетях рассказал глава города Александр Скрябин.

— Часть светофоров повреждена, им требуется ремонт. Некоторые обесточены из-за оборванных проводов, а некоторые перевернуты, — написал Александр Скрябин.

Сейчас специалисты объезжают улицы и проверяют исправность системы регулирования дорожного движения. При необходимости светофоры отправляют на ремонт.

Если вы увидели сломанный светофор в Ростове-на-Дону, позвоните по номеру 201−73−91.

Ранее электричество вернули в дома 15 тысяч жителей донской столицы.

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