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Перекрёсток Кутузова и проспекта Победы в Калининграде ждёт реконструкция

Полностью ремонтировать проспект Победы пока не планируют.

Источник: Клопс.ru

Перекрёсток улицы Кутузова и проспекта Победы в Калининграде ожидает реконструкция. О проблемном участке говорили во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой в пятницу, 24 июля.

По словам сити-менеджера, это — один из объектов, который нужно привести в порядок быстрее. Она признала, что проехать через перекрёсток сейчас сложно. Глава администрации отметила, что и сама ездит за рулём, так что понимает проблему.

Помимо демонтажа рельсов здесь планируется также и изменить схему движения. Но кто получит приоритет проезда, пока говорить рано.

На прошлой неделе у двухъярусного моста стала действовать новая схема.

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