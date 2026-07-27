28 лет свадьбы: как называется годовщина

Двадцать восьмая годовщина свадьбы называется палладиевой. Рассказываем, какие традиции связаны с праздником, как можно отметить важную дату и что подарить мужу и жене.
Содержание.
Какая свадьба.
Традиции.
Как отмечают.
Что подарить.
Главное.
28 лет — какая свадьба.
28 лет — значимая дата для любой пары. За эти годы в жизни супругов происходит много событий, которые они преодолевают вместе. В России годовщина называется палладиевой (иногда ее называют никелевой свадьбой, как и 12 лет семейной жизни). Традиция праздновать ее не распространена, а некоторые источники пишут, что это и вовсе плохая примета. Но не стоит пренебрегать важным днем из-за суеверий и упускать шанс оценить пройденный путь и поблагодарить друг друга за любовь и поддержку.
Почему именно 28-я годовщина получила название палладиевой, сказать сложно. Возможно, это связано с тем, что палладий — благородный металл, который сохраняет свой первоначальный серебристый цвет с течением времени. Так же и отношения: с годами не тускнеют, а, наоборот, становятся только крепче и ценнее.
На Западе символом 28-й годовщины свадьбы считаются орхидея, лавандовый цвет и два камня — турмалин и аметист [1], [2].
Люди, сумевшие сохранить свою любовь на протяжении 28 лет и вместе дойти до палладиевой годовщины, — это настоящие вдохновители. Их история — пример того, как важно поддерживать друг друга, учиться прощать, находить радость в мелочах и идти рука об руку, несмотря на все трудности. Один из ярких примеров — английская актриса Хелен Миррен, которая в 2025 году отметила 28 лет брака. Ее отношения с режиссером Тейлором Хэкфордом стали примером для многих, показав, что истинная любовь и уважение могут сохранять крепкие отношения на протяжении долгих лет.
Традиции палладиевой свадьбы.
Для палладиевой годовщины нет четких традиций, поэтому это отличный повод создать собственные. Например, можно подарить друг другу парные кольца из палладия или вместе посадить орхидею. Еще одной традицией может стать вечер воспоминаний, когда супруги вместе просматривают старые фотографии и видеозаписи и возвращаются к памятным моментам из совместной жизни. Также можно устроить вечер желаний. Муж и жена напишут на бумаге свои мечты и цели, которых они хотели бы достичь вместе в будущем. После этого записки можно сохранить в коробке, чтобы через год или несколько лет открыть ее и посмотреть, что из загаданного сбылось.
Как отмечают 28 лет свадьбы.
Супруги могут отпраздновать годовщину в зависимости от своих предпочтений, ограничений или строгих предписаний нет. Будь то уединение вдали от суеты или шумная встреча с близкими, главное — сделать этот момент особенным и запоминающимся. Ниже перечислили несколько идей, как можно отметить палладиевую свадьбу:
Вечер на свежем воздухе с близкими. Если позволяет погода, можно устроить небольшой пикник в парке или на даче и позвать родственников и друзей.
Воссоздание первого свидания. После 28 лет брака будет приятно вернуться к моменту, когда все начиналось. Например, если первое свидание было в ресторане, можно посетить то самое заведение или приготовить те же блюда и напитки дома.
Фотосессия, в которой примут участие все члены семьи: муж и жена, дети, внуки и даже домашние питомцы.
Большой праздник с родственниками и друзьями. Его можно устроить дома или забронировать банкетный зал в ресторане.
Совместная поездка за город. Отметьте годовщину, отправившись в тихое место, подальше от городской суеты. Это может быть глэмпинг, экоотель или дачный домик.
Ночная прогулка по городу с экскурсоводом. Под светом уличных фонарей и в тени исторических зданий вы сможете увидеть знакомые места с новой стороны, а рассказы экскурсовода откроют скрытые стороны города.
Что подарить на палладиевую свадьбу.
Мужу на 28-ю годовщину можно подарить запонки и зажим для галстука из палладия.
(Фото: DocPhotos / Shutterstock / FOTODOM).
Выбор подарка на годовщину — ответственный момент: хочется удивить и порадовать дорогого человека и преподнести что-нибудь запоминающееся. Можно подарить путевку, бытовую технику, сертификат в спа-салон или билеты в театр или музей. Также на 28-ю годовщину можно найти что-то, связанное с ее символами: палладием, орхидеей, турмалином или аметистом. Вот несколько идей:
Жене.
ювелирные украшения из палладия (кольцо, кулон, браслет);
букет орхидей или флорариум;
кулон в виде орхидеи;
наручные часы с аметистом;
брошь с турмалином;
декоративный светильник в виде орхидеи.
Мужу.
запонки и зажим для галстука из палладия;
мужской браслет из аметиста или турмалина;
кольцо;
ручка с отделкой палладием.
Главное.
Двадцать восьмая годовщина совместной жизни называется палладиевой свадьбой.
Название годовщины связано с тем, что палладий — благородный металл, который сохраняет первоначальный серебристый цвет с течением времени. Отношения между супругами так же с годами не тускнеют, а, наоборот, становятся только крепче и ценнее.
Для палладиевой годовщины нет четких традиций, поэтому это отличный повод создать собственные. Например, подарить друг другу парные кольца из палладия.
Супруги могут отпраздновать годовщину в зависимости от своих предпочтений, ограничений или строгих предписаний нет.