28 лет свадьбы: как называется годовщина

Для палладиевой годовщины нет четких традиций, поэтому это отличный повод создать собственные. Например, можно подарить друг другу парные кольца из палладия или вместе посадить орхидею. Еще одной традицией может стать вечер воспоминаний, когда супруги вместе просматривают старые фотографии и видеозаписи и возвращаются к памятным моментам из совместной жизни. Также можно устроить вечер желаний. Муж и жена напишут на бумаге свои мечты и цели, которых они хотели бы достичь вместе в будущем. После этого записки можно сохранить в коробке, чтобы через год или несколько лет открыть ее и посмотреть, что из загаданного сбылось.