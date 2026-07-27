В Беларуси бывший замглавврача получил пять лет колонии

В Жабинке бывшего заместителя главного врача одного из учреждений здравоохранения приговорили к пяти годам колонии. Подробности сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.
Правоохранители установили, что эксзамглаврача по хозяйственной работе с января 2024 по февраль 2026 года получал деньги от директора частной фирмы. Строительная компании платила руководящему работку, чтобы он помогал заключать с ними договора на выполнение ремонтно-строительных работ в больнице, подписывал акты выполненных работ без замечаний, а также сообщал о других объектах, где планируется стройка. За этот период взяточник получил более 20 тысяч белорусских рублей.
На суде фигурант свою вину не признал. Суд посчитал его виновным в получении взятки в крупном размере (ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуи) и приговорил к пяти годам исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему назначили штраф 500 базовых величин штрафа (22,5 тысяч белорусских рублей). И на пять лет лишили права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор еще может быть обжалован.
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