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УФАС выдало «черную метку» реставратору кинотеатра «Родина» в Волгограде

УФАС включило московскую компанию «ПромСтройДизайнПроект» в реестр недобросовестнрых поставщиков. Поводом.

УФАС включило московскую компанию «ПромСтройДизайнПроект» в реестр недобросовестнрых поставщиков. Поводом послужило не исполнение подрядчиком работ для современного использования объекта культурного наследия «Кинотеатр “Родина” в Волгограде на сумму более 37 млн. рублей.

«Родину» должны были отреставрировать до 22 декабря 2025 года, однако работы так и не были закончены.

Недобросовестный подрядчик отправлен в черный список на 2 года. Ранее компания обжаловала решение УФАС в региональном арбитраже, однако суд поддержал решение антимонопольного органа.

Напомним, ранее сообщалось, что в бывшем кинотеатре планируют разместить молодежный центр патриотического воспитания. Изначально отреставрировать объект должна была компания «Система Строй», однако она отказалась от выполнения контракта.