Суд назначил экспертизу по делу пациентки с онкологией, обнаруженной после флюорографии

Суд Московского района Калининграда назначил экспертизу по делу 62-летней преподавательницы музыкальной школы Черняховска Татьяны Севостьяновой, у которой рак легких IV стадии выявили спустя 11 месяцев после плановой флюорографии. Иск в суд к больнице РЖД в интересах женщины подала транспортная прокуратура, оценив моральный вред в 1,5 млн руб.
В июле суд определил назначить по делу комиссионную судебную медицинскую экспертизу. Она будет проводиться частным учреждением «Дальневосточный научно-экспертный медицинский институт» в Хабаровске. До ее результатов рассмотрение дела приостановлено.
Об истории Татьяны Севостьяновой «Новый Калининград» подробно рассказывал в апреле.
В конце января 2024 года педагог музыкальной школы прошла очередную флюорографию в поликлинике РЖД в Черняховске, результат: без свежих очаговых и инфильтративных изменений. Рекомендовано КТ-ОГК на вдохе и выдохе. Однако уже в декабре того же года новая флюорография показала серьезные изменения, в январе ей поставили диагноз: «Рак верхней доли правого лёгкого с T4N2M1 4-й стадии (плевра, mts в лёгких, по плевре справа и ВГЛУ, правосторонний гидроторакс)», в апреле присвоили первую группу инвалидности.
Как отмечалось в исковом заявление, по итогам флюорографии в начале 2024 года в медицинскую книжку была поставлена печать с пометкой «норма». О рекомендации по проведению КТ-ОГК на вдохе-выдохе пациентка узнала лишь в январе 2025 года уже на приёме врача-онколога. «Указанное привело к ухудшению здоровья и прогрессированию заболевания», — говорится в иске. Больница РЖД направила женщину на госпитализацию в федеральный медицинский центр онкологии им. Петрова. Однако там ей пришлось заплатить за обследования. Кроме того, из лёгкого откачали 5 л жидкости, всё это обошлось пациентке в 139,55 тыс. рублей. В питерском центре заявили, что направление на обследование было оформлено больницей РЖД неправильно.
В ходе судебного процесса представитель ответчика утверждал, что вина причинения вреда здоровью ЧУЗ «РЖД-Медицина» отсутствует, поскольку вред здоровью «причинён наличием, возникновением и развитием онкологического заболевания», генетика которого «на сегодняшний день мало изучена».
После этого больница предложила пациентке заключить мировое соглашение, оценив её моральный вред в 300 тыс. руб. и пообещав компенсировать понесенные дополнительные расходы на лечение в Санкт-Петербурге. Однако Татьяна Севостьянова от этого предложения отказалась.
Отметим, что Татьяна Севостьянова проходила экспериментальное лечение в Санкт-Петербурге, которое, по ей словам, продлило ей жизнь. В этом году её направили на лечение в онкоцентр Калининградской области.