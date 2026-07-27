Суд назначил экспертизу по делу пациентки с онкологией, обнаруженной после флюорографии

Как отмечалось в исковом заявление, по итогам флюорографии в начале 2024 года в медицинскую книжку была поставлена печать с пометкой «норма». О рекомендации по проведению КТ-ОГК на вдохе-выдохе пациентка узнала лишь в январе 2025 года уже на приёме врача-онколога. «Указанное привело к ухудшению здоровья и прогрессированию заболевания», — говорится в иске. Больница РЖД направила женщину на госпитализацию в федеральный медицинский центр онкологии им. Петрова. Однако там ей пришлось заплатить за обследования. Кроме того, из лёгкого откачали 5 л жидкости, всё это обошлось пациентке в 139,55 тыс. рублей. В питерском центре заявили, что направление на обследование было оформлено больницей РЖД неправильно.