В Нижнегорском районе водитель получил три года колонии за смертельное ДТП

Авария произошла в июле 2024 года на трассе «Таврида — Джанкой». Водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia. В результате ДТП водитель второй машины получил смертельные травмы и погиб. Информация о самом ДТП подтверждается сообщениями о столкновении Lada Granta и Daewoo Nexia в Нижнегорском районе. ([Сайт «Комсомольской правды»][1]).