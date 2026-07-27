Профицит бюджета Ростовской области упал с 9 млрд до 166 млн рублей

Налоговые доходы консолидированного бюджета увеличились на 6%, до 138 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали поступления по налогу на доходы физических лиц — на 14,9%, до 54,3 млрд руб. Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 1%, а по налогу на имущество снизились на 3%.