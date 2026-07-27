Классический рецепт брауни.

Не разрезайте брауни горячим — внутри он еще слишком нежный и может развалиться. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, а затем уберите в холодильник минимум на час. Охлажденный брауни приобретает ту самую классическую плотную и тягучую текстуру. Нарежьте его на небольшие квадратики и подавайте к кофе или чаю. На следующий день текстура брауни станет плотнее, а вкус — более насыщенным.