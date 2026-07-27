Содержание.
Ингредиенты.
Рецепт.
Рекомендации.
Брауни — это шоколадный пирог с насыщенным вкусом. Изначально этот десерт появился в США в конце XIX века, а один из первых рецептов был опубликован в знаменитой кулинарной книге Бостонской кулинарной школы [1]. В куске классического брауни весом 100 г содержится около 400−450 ккал (в зависимости от количества масла и шоколада), а на его приготовление и выпекание уходит примерно 30−40 минут [2].
Кухня: американская.
Вкус: сладкий, шоколадный.
Категория: десерт.
Сложность: легкая.
Как приготовить брауни: ингредиенты.
Темный шоколад — 100 г.
Сливочное масло — 100 г.
Яйца — 3 шт.
Сахар — 75 г.
Мука — 25 г.
Соль — ⅓ ч. л.
Грецкие орехи — 50 г.
Классический рецепт брауни.
1. Подготовьте форму.
Разогрейте духовку до 180 . Застелите небольшую прямоугольную или квадратную форму пергаментом для выпечки так, чтобы его края выступали за бортики. Это позволит легко извлечь готовый брауни.
Застелите форму пергаментной бумагой.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
2. Растопите шоколад.
Поломайте темный шоколад на кусочки, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло. Растопите их на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, помешивая до однородности. Оставьте массу немного остыть.
Нарежьте сливочное масло кубиками.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
3. Подготовьте орехи.
Грецкие орехи порубите ножом. При желании их можно слегка обжарить на сухой сковороде для более выраженного аромата.
Измельчите грецкие орехи.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
4. Взбейте яйца.
В глубокой миске соедините яйца, сахар, муку и соль. Взбейте смесь миксером в течение нескольких минут до образования пышной, светлой пены.
Взбейте яйца миксером.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
5. Соедините смеси.
Аккуратно, тонкой струйкой введите остывший растопленный шоколад с маслом во взбитые яйца. Лопаткой бережно перемешивайте массу снизу вверх.
Соедините шоколадную массу с яичной.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
6. Перелейте в форму.
Добавьте в шоколадное тесто измельченные грецкие орехи, аккуратно перемешайте тесто до равномерного распределения и перелейте в форму.
Выложите тесто в форму.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
7. Выпекайте до готовности.
Отправьте форму в разогретую духовку на 20−25 минут. Зубочистка из центра пирога должна выходить с влажными крошками, но не в жидком тесте. Корочка сверху станет глянцевой и слегка потрескается. После приготовления украсьте брауни по желанию.
Украсьте брауни фруктами или орехами.
(Фото: Еда, готовься! / Rutube).
Рекомендации.
Не разрезайте брауни горячим — внутри он еще слишком нежный и может развалиться. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, а затем уберите в холодильник минимум на час. Охлажденный брауни приобретает ту самую классическую плотную и тягучую текстуру. Нарежьте его на небольшие квадратики и подавайте к кофе или чаю. На следующий день текстура брауни станет плотнее, а вкус — более насыщенным.