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Классический рецепт брауни

Как приготовить шоколадный брауни в духовке.

Источник: РБК Life

Содержание.

Ингредиенты.

Рецепт.

Рекомендации.

Брауни — это шоколадный пирог с насыщенным вкусом. Изначально этот десерт появился в США в конце XIX века, а один из первых рецептов был опубликован в знаменитой кулинарной книге Бостонской кулинарной школы [1]. В куске классического брауни весом 100 г содержится около 400−450 ккал (в зависимости от количества масла и шоколада), а на его приготовление и выпекание уходит примерно 30−40 минут [2].

Кухня: американская.

Вкус: сладкий, шоколадный.

Категория: десерт.

Сложность: легкая.

Как приготовить брауни: ингредиенты.

Темный шоколад — 100 г.

Сливочное масло — 100 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 75 г.

Мука — 25 г.

Соль — ⅓ ч. л.

Грецкие орехи — 50 г.

Классический рецепт брауни.

1. Подготовьте форму.

Разогрейте духовку до 180 . Застелите небольшую прямоугольную или квадратную форму пергаментом для выпечки так, чтобы его края выступали за бортики. Это позволит легко извлечь готовый брауни.

Застелите форму пергаментной бумагой.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

2. Растопите шоколад.

Поломайте темный шоколад на кусочки, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло. Растопите их на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, помешивая до однородности. Оставьте массу немного остыть.

Нарежьте сливочное масло кубиками.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

3. Подготовьте орехи.

Грецкие орехи порубите ножом. При желании их можно слегка обжарить на сухой сковороде для более выраженного аромата.

Измельчите грецкие орехи.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

4. Взбейте яйца.

В глубокой миске соедините яйца, сахар, муку и соль. Взбейте смесь миксером в течение нескольких минут до образования пышной, светлой пены.

Взбейте яйца миксером.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

5. Соедините смеси.

Аккуратно, тонкой струйкой введите остывший растопленный шоколад с маслом во взбитые яйца. Лопаткой бережно перемешивайте массу снизу вверх.

Соедините шоколадную массу с яичной.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

6. Перелейте в форму.

Добавьте в шоколадное тесто измельченные грецкие орехи, аккуратно перемешайте тесто до равномерного распределения и перелейте в форму.

Выложите тесто в форму.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

7. Выпекайте до готовности.

Отправьте форму в разогретую духовку на 20−25 минут. Зубочистка из центра пирога должна выходить с влажными крошками, но не в жидком тесте. Корочка сверху станет глянцевой и слегка потрескается. После приготовления украсьте брауни по желанию.

Украсьте брауни фруктами или орехами.

(Фото: Еда, готовься! / Rutube).

Рекомендации.

Не разрезайте брауни горячим — внутри он еще слишком нежный и может развалиться. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, а затем уберите в холодильник минимум на час. Охлажденный брауни приобретает ту самую классическую плотную и тягучую текстуру. Нарежьте его на небольшие квадратики и подавайте к кофе или чаю. На следующий день текстура брауни станет плотнее, а вкус — более насыщенным.

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