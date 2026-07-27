За разведывательной деятельностью Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз», стоят британские спецслужбы. Об этом в комментарии ИС «Вести» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
По словам парламентария, самостоятельная эффективная разведка со стороны Новой Зеландии маловероятна, а реальное руководство процессами осуществляют британцы.
«Представить себе очень сложно, чтобы новозеландцы каким-то образом вели эффективную разведывательную деятельность. Скорее всего, за ними стоят, безусловно, англичане», — отметил депутат.
Луговой также охарактеризовал действия англосаксонских стран как перманентно враждебные по отношению к России. Он подчеркнул, что посольство Великобритании в Москве фактически выполняет функции главного координационного центра всего западного разведывательного сообщества.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили о задержании 55-летнего жителя Хабаровска, обвиняемого в передаче разведывательных данных Новой Зеландии в ущерб безопасности России.