Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луговой: за разведкой Новой Зеландии стоят британские спецслужбы

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил, что за разведывательной деятельностью Новой Зеландии стоят британские спецслужбы. По словам депутата, посольство Великобритании в Москве служит координационным центром для всего западного разведывательного сообщества, нацеленного на нанесение ущерба России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

За разведывательной деятельностью Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз», стоят британские спецслужбы. Об этом в комментарии ИС «Вести» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По словам парламентария, самостоятельная эффективная разведка со стороны Новой Зеландии маловероятна, а реальное руководство процессами осуществляют британцы.

«Представить себе очень сложно, чтобы новозеландцы каким-то образом вели эффективную разведывательную деятельность. Скорее всего, за ними стоят, безусловно, англичане», — отметил депутат.

Луговой также охарактеризовал действия англосаксонских стран как перманентно враждебные по отношению к России. Он подчеркнул, что посольство Великобритании в Москве фактически выполняет функции главного координационного центра всего западного разведывательного сообщества.

Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили о задержании 55-летнего жителя Хабаровска, обвиняемого в передаче разведывательных данных Новой Зеландии в ущерб безопасности России.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше