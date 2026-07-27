Калининградцев приглашают бесплатно провериться на ИППП

В Калининграде до 14 августа проходит акция «Здоровье летом», в рамках которой жители региона могут бесплатно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путём. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Акция проводится в медицинском центре на улице Барнаульской, 6. Для прохождения обследования не требуется направление от врача.
В программу входят анализ крови на сифилис и ВИЧ, микроскопическое исследование, бактериологический посев, ПЦР-диагностика на хламидии, гонококковую инфекцию, трихомониаз, микоплазмоз и уреаплазмоз. Кроме того, пациенты смогут получить консультацию врача-венеролога.
Записаться на обследование можно через регистратуру с 8:00 до 11:00 или по телефону 8 (4012) 313−185. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.