Владимир Путин подписал указ о назначении 27 судей в Черноземье

В Курской области заместителем председателя областного суда назначена Наталья Щербакова. В 2023 году она входила в судебную коллегию по гражданским делам в этом же суде. Председателем Курчатовского городского суда стал Артем Шашков, работавший там же. Заместителем председателя Курского гарнизонного военного суда назначен Андрей Другов, ранее занимавший должность в этом же суде. Судьей Золотухинского районного суда стала Юлия Варфлусева.