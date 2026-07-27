Двоих молодых людей отправили под стражу за попытку похитить девушку на Бору

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в микрорайоне Красногорка 22 июля. Девушка рассказала полиции, что к ней подъехал автомобиль, из которого вышли незнакомые молодые люди. Они схватили ее за руки и ноги и попытались затащить в машину. Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось — девушка сопротивлялась, а ей на помощь быстро пришли очевидцы. Несостоявшиеся похитители скрылись на арендованной иномарке.