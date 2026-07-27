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Двоих молодых людей отправили под стражу за попытку похитить девушку на Бору

Девушке удалось отбиться, а потом на помощь пришли прохожие.

Источник: Живем в Нижнем

Пытавшихся похитить 18-летнюю девушку молодых людей задержали на Бору. Подробностями случившегося поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в микрорайоне Красногорка 22 июля. Девушка рассказала полиции, что к ней подъехал автомобиль, из которого вышли незнакомые молодые люди. Они схватили ее за руки и ноги и попытались затащить в машину. Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось — девушка сопротивлялась, а ей на помощь быстро пришли очевидцы. Несостоявшиеся похитители скрылись на арендованной иномарке.

Нападавших вскоре задержали. В отношении молодых людей, одному из которых 23, а второму 25 лет, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на похищение человека. Суд отправил их под стражу. Расследование продолжается.

Ранее полицейские нашли подростков, которые толпой избили музыкантов в центре города.