Сколько предметов в 7-м классе и какие из них идут в аттестат

В 7-м классе обязательного индивидуального проекта как отдельной формы итоговой аттестации нет. Такая форма работы появляется значительно позже — в старшей школе, как правило в 10−11-х классах, где индивидуальный проект входит в требования федерального государственного образовательного стандарта. При этом в 7-м классе элементы проектной деятельности уже используются в учебном процессе: школьники выполняют небольшие исследования, творческие или практические задания, часто в группах или в рамках одного предмета. Эти работы носят обучающий характер, не выносятся в итоговую аттестацию и направлены на развитие навыков поиска и анализа информации, работы с источниками и представления результатов.