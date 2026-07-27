Сколько предметов в 7-м классе и какие из них идут в аттестат

С 1 сентября 2026 года школьная программа для семиклассников изменится: историю будут изучать больше, а обществознание окончательно исчезнет из расписания [1]. РБК Life рассказывает, какие предметы войдут в учебный план 7-го класса и что изменится по сравнению с предыдущим учебным годом.
Содержание.
Сколько предметов.
В аттестат.
Новые предметы.
Вопросы.
Главное.
Сколько предметов в 7-м классе.
В 2026 году базовый набор включает 16−18 обязательных предметов и курсов, в зависимости от региона и школы. К обязательным предметам чаще всего относятся:
русский язык;
литература;
иностранный язык;
алгебра;
геометрия;
физика;
информатика;
история;
география;
биология;
музыка;
изобразительное искусство (ИЗО);
технология (труд);
физическая культура;
основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР);
внеурочный курс «Разговоры о важном» [2].
Дополнительно в отдельных образовательных организациях семиклассники могут изучать:
второй иностранный язык;
родной язык;
родную литературу;
творческие и прикладные дисциплины.
В 7-м классе математика разделяется на алгебру и геометрию.
(Фото: GraphinityLab / FOTODOM /Shutterstock).
Какие предметы идут в аттестат в 7-м классе.
После окончания 7-го класса школьники не получают аттестат, его выдают только после окончания 9-го и 11-го классов. Годовые оценки за 7-й класс учитываются при переводе в следующий класс и фиксируются в школьной документации, но не влияют на оценки, которые внесут в аттестат.
Обычно в 7-м классе выставляют годовые оценки по следующим предметам:
русский язык;
литература;
иностранный язык;
алгебра;
геометрия;
вероятность и статистика (если предмет выделен в учебном плане);
информатика;
история;
география;
биология;
физика;
музыка (если изучается в школе);
изобразительное искусство (если изучается в школе);
технология (труд);
физическая культура;
ОБЗР.
В 7-м классе школьники также пишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) по четырем предметам:
обязательные — русский язык и математика;
два предмета на основе случайного выбора (их определяет федеральный организатор): один из гуманитарного блока (история, литература или иностранный язык), один из естественно-научного блока (география, биология, физика или информатика).
Ученики 7-х классов пишут четыре ВПР.
(Фото: Ivanov Viktor Sergeevihc / FOTODOM /Shutterstock).
Какие предметы добавляются в 7-м классе.
В 7-м классе учебная нагрузка становится выше: появляются новые дисциплины, а часть предметов, начатых ранее, изучается на более глубоком уровне.
Главное нововведение — начало изучения физики как самостоятельного предмета. Кроме того, математика делится на алгебру, геометрию и в некоторых школах — вероятность и статистику.
Также важно учитывать изменения федеральной программы: обществознание в 7-м классе с 2025/26 учебного года больше не изучают. В дальнейшем обществознание будут преподавать только в старших классах.
С 7-го класса школьники начинают изучение физики.
(Фото: O_Lypa / FOTODOM /Shutterstock).
Частые вопросы.
Отличаются ли предметы в 7-м классе в зависимости от школы?
Основной перечень предметов в 7-м классе устанавливают ФГОС и федеральные образовательные программы, поэтому во всех российских школах ученики изучают одинаковые базовые дисциплины. При этом каждая школа вправе использовать вариативную часть учебного плана: перераспределять количество часов между предметами, вводить элективные и факультативные курсы, организовывать профильные или предпрофессиональные классы, а также углубленно преподавать отдельные дисциплины.
Различия могут зависеть от типа образовательной организации. Например, в гимназиях и лицеях нередко увеличивают количество часов на иностранные языки или естественно-научные предметы, а в школах с кадетскими, инженерными, ИТ- или другими специализированными классами в расписании могут появляться дополнительные профильные курсы.
Есть ли в 7-м классе индивидуальный проект?
В 7-м классе обязательного индивидуального проекта как отдельной формы итоговой аттестации нет. Такая форма работы появляется значительно позже — в старшей школе, как правило в 10−11-х классах, где индивидуальный проект входит в требования федерального государственного образовательного стандарта. При этом в 7-м классе элементы проектной деятельности уже используются в учебном процессе: школьники выполняют небольшие исследования, творческие или практические задания, часто в группах или в рамках одного предмета. Эти работы носят обучающий характер, не выносятся в итоговую аттестацию и направлены на развитие навыков поиска и анализа информации, работы с источниками и представления результатов.
Главное о предметах в 7-м классе.
В 7-м классе в 2026 году школьная программа включает примерно 16−18 обязательных предметов в зависимости от региона и конкретной школы, согласно ФГОС и федеральным учебным планам.
Базовый перечень дисциплин охватывает русский язык, литературу, иностранный язык, алгебру, геометрию, физику, информатику, историю, географию, биологию, музыку, ИЗО, технологию, физическую культуру, ОБЗР и курс «Разговоры о важном».
Математика в 7-м классе окончательно разделяется на отдельные предметы: алгебру и геометрию, а в ряде школ добавляется курс вероятности и статистики.
Ключевое нововведение — начало изучения физики как самостоятельной дисциплины с 7-го класса.
С 2026/27 учебного года обществознание исключается из программы 7-х классов.
В ряде школ могут добавляться дополнительные предметы: второй иностранный язык, родной язык и литература, а также прикладные и профильные курсы.
Годовые оценки в 7-м классе фиксируются в журнале и личном деле и выставляются по основным изучаемым предметам, включая обязательные и часть вариативных дисциплин школы.
Ученики 7-х классов пишут ВПР по четырем предметам: русский язык и математика обязательны, еще два выбираются случайно из гуманитарного и естественно-научного блоков.