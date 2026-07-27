В парках и зоопарке Ростова убрали более 90 упавших деревьев

В парках и зоопарке Ростова-на-Дону убрали более 90 деревьев, поврежденных во время стихии, рассказал глава города Александр Скрябин.
— В парках «Левобережье», имени Максима Горького, «Осеннем», зоопарке полностью завершены работы. Ведется уборка веток и порубочного мусора, выполняется демонтаж поврежденных конструкций, — сообщил Александр Скрябин.
По словам главы города, в парке имени Островского также завершается восстановление кабелей уличного освещения.
Параллельно проверили несущие конструкции на входах в парки, детские и спортивные площадки, аттракционы. На местах, где убрали деревья, выравнивают грунт. Из массивных стволов планируют сделать деревянные скульптуры.
Ущерб зеленому фонду компенсируют в осенний день древонасаждения, планируется высадка 200 новых деревьев.
Добавим, также сейчас в Ростове ремонтируют светофоры, которые были обесточены или перевернуты во время стихии.
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