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Росгвардия и Минобороны теперь запрашивают данные ЗАГС онлайн

Военные в Волгоградской области быстрее получат выплаты из-за закона.

Военнослужащие и их семьи в Волгограде и других регионах России теперь будут быстрее получать социальные гарантии. Президент России подписал закон, который дает Минобороны и Росгвардии прямой электронный доступ к данным ЗАГС. Это решение напрямую коснется волгоградских семей, ожидающих оформления компенсаций.

ТАСС пишет: ведомства смогут запрашивать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС не только на бумаге, но и в электронном виде. Как указано в законе, это необходимо для предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, уволенным в запас гражданам, а также членам их семей.

В тексте нормативного акта также уточняется круг должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы. Теперь командиры и начальники воинских частей Вооруженных сил РФ и Росгвардии получили полномочия самостоятельно инициировать получение этих данных для подчиненного личного состава.

Новые нормы вступили в силу уже 26 июля 2026 года.

Ранее сообщалось о главных сегодняшних новостях в регионе.