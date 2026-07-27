Росгвардия и Минобороны теперь запрашивают данные ЗАГС онлайн

ТАСС пишет: ведомства смогут запрашивать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС не только на бумаге, но и в электронном виде. Как указано в законе, это необходимо для предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу, уволенным в запас гражданам, а также членам их семей.