Более 200 правоохранителей провели рейд на ростовском рынке «Темерник»

На территории оцепленного рынка оперативники опросили 270 человек, из них 145 оказались приезжими. В полицию доставлены 80 человек: 71 из них привлечён к ответственности за нарушения миграционного законодательства, ещё один задержан по подозрению в хранении наркотических средств.