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Более 200 правоохранителей провели рейд на ростовском рынке «Темерник»

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Ростове‑на‑Дону прошёл масштабный рейд на рынке «Темерник» и прилегающих к нему территориях. В мероприятии задействовали свыше 200 человек — сотрудников правоохранительных органов, представителей военно‑следственного комитета и военкомата. Об этом сообщила пресс‑служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Мероприятия стартовали утром. Первоочередное внимание уделили проверке автотранспорта с иностранными работниками — в результате были выявлены лица, находящиеся на территории страны незаконно. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.

При содействии Росгвардии правоохранители провели 44 обыска у лиц, которые могут быть причастны к конфликту, случившемуся 22 июля в микрорайоне Темерник. В ходе работы установлены трое участников инцидента. Напомним, по факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).

На территории оцепленного рынка оперативники опросили 270 человек, из них 145 оказались приезжими. В полицию доставлены 80 человек: 71 из них привлечён к ответственности за нарушения миграционного законодательства, ещё один задержан по подозрению в хранении наркотических средств.

В отношении 11 человек составлены административные протоколы. Кроме того, выявлены признаки уголовных преступлений — в частности, речь идёт о возможной подделке документов, организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учёт.

Также в ходе рейда из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн пищевой продукции и 9 тысяч бутылок безалкогольных напитков.