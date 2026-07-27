Выпускников Воронежского технического университета поздравил вице-спикер гордумы

Заместитель председателя городского парламента, почетный строитель России Андрей Соболев вручил дипломы ребятам, которые с отличием окончили строительный факультет ВГТУ.
Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале опорного вуза, в присутствии преподавателей и родных. Красные дипломы выпускники получили из рук Андрея Соболева, который также является заведующим кафедрой индустриального домостроения. Он поздравил вчерашних студентов, которые сдали экзамены на все пятерки, победителей отраслевых олимпиад и активистов университета. Особое внимание уделили ребятам, которые уже нашли работу по специальности.
— Популяризация профессии строителя у студентов — одна из важнейших задач на сегодняшний день, — отметил Андрей Соболев. — Для этого создана кафедра индустриального домостроения, где студенты на протяжении последних лет обучения проходят практику, стажировку на производственной базе и на стройплощадках.
Он подчеркнул, что на рынке труда востребованы все направления подготовки, представленные в ВГТУ, и выпускников опорного вуза с удовольствием принимают на работу. При этом главную роль играет их желание развиваться в профессии.
Как подчеркнул вице-спикер Воронежской городской думы, в последние годы в регионе активно строятся и социальные объекты, и инженерная инфраструктура. А значит, и в сложных экономических условиях строители остаются нужными.
При выборе жизненного пути выпускники технического университета руководствуются не только прагматическими соображениями. Их манит и возможность приносить пользу людям.
— Когда я начинал руководить процессом строительства, был удивлен до глубины души: как это я сам строю дома, которые будут стоять десятилетиями, в которых будут жить люди! И на мне лежит огромная ответственность, — признался выпускник вуза Александр Свиридов. — Поначалу это даже пугало, но сегодня я уже привык и чувствую уверенность в себе. Я рад, что закончил обучение и теперь могу посвятить все свои силы и время любимой профессии!