Федеральные дотации Ростовской области выросли на четверть

По данным мониторинга, налоговые доходы консолидированного бюджета за январь—май выросли на 6%, до 138 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста показали поступления по налогу на доходы физических лиц — на 14,9%, тогда как поступления по налогу на прибыль организаций увеличились лишь на 1%, а по налогу на имущество снизились на 3%.