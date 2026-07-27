После шторма электричество вернули в дома 15 тысяч ростовчан

Городские власти со ссылкой на АО «Донэнерго» сообщили, что в Ростове‑на‑Дону после шторма восстановлено электроснабжение в 2600 домах — свет получили 15 тысяч жителей.
В настоящее время в работе остаются девять высоковольтных линий. За минувшие сутки специалисты ввели в строй 35 подобных объектов. В распределительной сети по‑прежнему без напряжения находятся свыше 38 воздушных линий, при этом подача электричества уже восстановлена на 62 линиях.
Для устранения последствий непогоды задействованы 30 ремонтных бригад и 28 единиц спецтехники. Как отмечается в сообщении, работы ведутся круглосуточно и продолжатся до полного подключения всех потребителей.
Отдельно по линии МКП «Ростгорсвет» зафиксировано свыше 300 порывов сетей наружного освещения. Устранение этих аварий ведут шесть ремонтных бригад, задействовано шесть единиц техники.