После шторма электричество вернули в дома 15 тысяч ростовчан

В настоящее время в работе остаются девять высоковольтных линий. За минувшие сутки специалисты ввели в строй 35 подобных объектов. В распределительной сети по‑прежнему без напряжения находятся свыше 38 воздушных линий, при этом подача электричества уже восстановлена на 62 линиях.