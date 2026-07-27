В ЛНР почтили память детей, погибших из-за агрессии Киева в Донбассе

«Люди, которые отдают преступные приказы и их исполняют, должны в первую очередь задуматься о том, куда летят эти снаряды. Сегодня сложная оперативная обстановка, мы неоднократно слышали сирены в Луганске и других муниципалитетах республики, но несмотря на это много людей сегодня собралось», — сказала Рослякова журналистам.