28 и 29 июля над Нижегородской областью взойдёт Оленья Луна

Наблюдение за Оленьей Луной — это не только возможность полюбоваться красивым природным явлением, но и отличный способ зарядиться энергией космоса. Считается, что в этот период Луна особенно благосклонна к желаниям, и многие верят, что загаданные в это время мечты могут сбыться.