28 и 29 июля над Нижегородской областью взойдёт Оленья Луна

В ближайшие дни жители Центральной России при условии хорошей погоды смогут насладиться необычным астрономическим событием — Оленьей Луной, сообщает 360.ru. Во вторник и среду спутник Земли поднимется над горизонтом и будет выглядеть как огромный красноватый шар.
Это удивительное явление происходит из-за особенностей земной атмосферы, которая искажает изображение Луны, создавая иллюзию, что до её поверхности можно дотянуться рукой. Оленья Луна получила своё название от североамериканских индейцев, которые связывали полнолуние в июле с ростом новых рогов у самцов оленей.
Вот точное время, когда можно увидеть это явление:
вторник, 28 июля— Луна поднимется над горизонтом в 20:43.
среда, 29 июля — встречаем Луну в 20:58.
Эффект увеличения Луны длится всего несколько минут, пока она поднимается над горизонтом. Поэтому лучше заранее найти удобное место для наблюдения. Для этого достаточно выглянуть в окно, выйти на балкон или отправиться на вечернюю прогулку.
Наблюдение за Оленьей Луной — это не только возможность полюбоваться красивым природным явлением, но и отличный способ зарядиться энергией космоса. Считается, что в этот период Луна особенно благосклонна к желаниям, и многие верят, что загаданные в это время мечты могут сбыться.