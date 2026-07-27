Михаил Пучков рассказал, как меняется система поддержки нижегородских учителей

«Участники форума примеряли на себя разные роли: регионального методиста, учителя, заместителя директора или руководителя методического объединения. Самым сложным было выбрать правильные шаги именно с позиции своего персонажа. Когда все выбранные решения складывались в единый пазл, это значит, что всё сделано верно. Педагоги остались в восторге, подходили и говорили: “Это круто! Хочу провести такую игру у себя в школе!”. Это лучший показатель того, что инструмент работает», — говорит Михаил Пучков.