Михаил Пучков рассказал, как меняется система поддержки нижегородских учителей

2026 год в сфере образования Нижегородской области был объявлен Годом методической поддержки педагогов. Его цели — развитие системы наставничества и обмен передовым опытом. О том, что сделано за первые полгода, мы попросили рассказать министра образования Михаила Пучкова.
«Главная проблема любого опытного педагога — “замыливание глаза” и риск эмоционального выгорания, а молодого — растерянность перед классом. Наша задача дать им инструменты для взаимопомощи», — отмечает Михаил Пучков.
В декабре 2025 года в регионе была проведен масштабный анализ эффективности работы муниципальных методических служб по шести направлениям. Благодаря мониторингу были отмечены лучшие практики муниципалитетов и разработан проект стандарта методической работы в Нижегородской области.
Одним из самых ярких событий года, по словам министра, стала разработка авторской настольной игры «Дорога к вершинам. Бесконечное путешествие». Сотрудники Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Нижегородского института развития образования подобрали ситуации из реальной практики, которые происходят каждый день: конфликт с родителем, сложный подросток, нехватка времени на документацию. Презентация состоялась на XIV Форуме молодых педагогов «Профсоюзный лидер» в Курмыше.
«Участники форума примеряли на себя разные роли: регионального методиста, учителя, заместителя директора или руководителя методического объединения. Самым сложным было выбрать правильные шаги именно с позиции своего персонажа. Когда все выбранные решения складывались в единый пазл, это значит, что всё сделано верно. Педагоги остались в восторге, подходили и говорили: “Это круто! Хочу провести такую игру у себя в школе!”. Это лучший показатель того, что инструмент работает», — говорит Михаил Пучков.
Но игра — это только верхушка айсберга. Весь год работали семинары «Методическая среда», организованные тем же Центром непрерывного повышения профессионального мастерства НИРО. С начала года в них уже приняли участие более 400 специалистов сферы образования региона.
Обмен опытом в форме живого общения проходит и в пространстве коллективной работы «Точка без формата». Проводятся тренинги, мастер-классы, круглые столы, стратегические сессии, открытые лекции и акселераторы. С момента открытия в феврале 2025 года в «Точке без формата» состоялось более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 2 000 человек.
«Мы сознательно уходим от формата лекций “сверху вниз” и делаем ставку на живое общение, современные форматы и горизонтальные связи, — отмечает Михаил Пучков. — Когда учитель чувствует за спиной сильную методическую службу, когда он может вечером позвонить коллеге-наставнику, проиграть сложную ситуацию на игровом поле или прийти в открытую “Точку” за советом — качество уроков растет автоматически».
По словам министра, создание профессиональных сообществ — лучшая профилактика профессионального выгорания и самое эффективное вложение в будущее детей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Михаил Пучков прокомментировал отмену домашнего задания для первоклассников.