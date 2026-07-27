Центр Перми сковали пробки вечером 27 июля

Пробки сковали центр Перми вечером 27 июля.
«Просто лютейшая пробка копится у моста. На самом мосту ситуация не лучше», — сообщили читатели perm.aif.ru.
По данным сервиса Яндекс. Пробки движение практически встало на улицах Попова, Монастырской, Ленина, Пушкина, Петропавловской. Также есть сложности на улицах Борчанинова, Советской, Комсомольском проспекте.
Также есть проблемы на Стахановском кольце.
«Стаханка встала! Светофоры умерли», — эмоционально сообщают пользователи социальных сетей, публикуя видео огромной пробки.
Онлайн-сервисы показывают, что движение затруднено по улицам Мира, Стахановской и Карпинского.
Напомним, в городе идёт несколько крупных дорожных строек. О сроках из завершения можно узнать по ссылке.