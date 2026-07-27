Производство сливочного масла в Нижегородской области выросло в 1,5 раза

Среди конкретных продуктов, кроме масла, министерство приводит данные по производству сыров и творога (рост на 20,7%, до 14 тыс. т), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (на 16,1%, до 33,2 тыс. т), мясных полуфабрикатов (на 11,7%, до 23,8 тыс. т), кондитерских изделий (на 3,9%, до 20,5 тыс. т), хлеба и хлебобулочных изделий (на 3,4%, до 62,4 тыс. т), молока жидкого обработанного (на 1,4%, до 98,7 тыс. т).