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Мэрия вынуждена судиться, чтобы прорубить тротуар к детскому саду на Литовском валу

Возле «Кронпринца» сейчас нет нормальной пешеходной связи.

Источник: Клопс.ru

Администрация Калининграда судится из-за территории в районе улицы Грига и Литовского вала, чтобы сделать нормальный подход к детскому саду. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова.

Проблемное место расположено напротив «Кронпринца», рядом с 24-й школой и шинным центром. По словам сити-менеджера, сейчас там нет полноценной тропы: родителям, которые каждый день приводят сюда детей, невозможно нормально приблизиться ко входу.

«Мы судимся, чтобы вернуть [территорию городу] и сделать снос самовольных строений и сооружений», — сказала Дятлова.

Пока процессы по участку у Литовского вала не завершены, город не может зайти туда с работами. Дятлова объясняла это на примере других спорных территорий: до окончательного судебного решения мэрия не имеет права начинать ремонт или благоустройство.

После завершения процедур власти планируют освободить территорию от самовольно установленных объектов и обустроить подход к детскому саду. Конкретные сроки работ Дятлова не назвала.

Глава администрации сравнила эту ситуацию с другим городским объектом — подходом к детскому саду № 3 на проспекте Победы. Там, по словам представителей мэрии, раньше тоже полностью отсутствовали нормальная входная группа и тротуар у детского учреждения. Местные жители постоянно жаловались на невозможность безопасно подойти к саду. В этом году ситуацию там исправили.

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