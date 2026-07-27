Мэрия вынуждена судиться, чтобы прорубить тротуар к детскому саду на Литовском валу

Глава администрации сравнила эту ситуацию с другим городским объектом — подходом к детскому саду № 3 на проспекте Победы. Там, по словам представителей мэрии, раньше тоже полностью отсутствовали нормальная входная группа и тротуар у детского учреждения. Местные жители постоянно жаловались на невозможность безопасно подойти к саду. В этом году ситуацию там исправили.