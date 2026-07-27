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Погода: шквалистое усиление ветра ожидается во время гроз в ближайшие часы

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах — до 21−24 м/с, ожидается в понедельник в период до 21 часа, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 66% 754 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, местами возможен град.

«В период с 17 ч до 21 ч при грозах ожидается шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с, местами град», — говорится в сообщении.

В метеослужбе добавили, что грозы и неблагоприятные явления будут сохранятся до одиннадцати часов вечера.

В Минске в то же время также прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности в связи с грозами и ливнями, местами — сильными.

По информации МЧС, в числе факторов опасности в такую погоду — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах. Также в грозу возрастает риск разного рода возгораний и ДТП.

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