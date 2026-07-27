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Шторм повредил несколько светофоров в Ростове-на-Дону

Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале.

Из‑за штормового ветра в Ростове‑на‑Дону повреждены светофорные объекты. Об этом в своём канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Ураган обрушился на город вечером 25 июля. В результате стихии погиб один человек, в ряде домов временно отключались электричество и водоснабжение. В связи с масштабом последствий 26 июля в Ростове был введён режим чрезвычайной ситуации.

По словам главы донской столицы, часть светофоров нуждается в ремонте: одни оказались обесточены из‑за обрыва проводов, другие — перевёрнуты, третьи — получили механические повреждения.