Шторм повредил несколько светофоров в Ростове-на-Дону

Из‑за штормового ветра в Ростове‑на‑Дону повреждены светофорные объекты. Об этом в своём канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Ураган обрушился на город вечером 25 июля. В результате стихии погиб один человек, в ряде домов временно отключались электричество и водоснабжение. В связи с масштабом последствий 26 июля в Ростове был введён режим чрезвычайной ситуации.
По словам главы донской столицы, часть светофоров нуждается в ремонте: одни оказались обесточены из‑за обрыва проводов, другие — перевёрнуты, третьи — получили механические повреждения.