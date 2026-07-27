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Наладить производство малотоннажных НПЗ призвал депутат Госдумы

Депутат Госдумы предложил строить НПЗ для решения ситуации с бензином.

Источник: Комсомольская правда

При сложной ситуации с бензином у России избыток нефти, проблему может решить массовое строительство нефтеперерабатывающих комплексов, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По словам депутата, необходимо наладить производство малотоннажных НПЗ — как мобильных, так и стационарных. Для этого требуется внести поправки в законодательство. Сейчас опасным считается объект, где перерабатывается более тонны горючих материалов. Гартунг предлагает поднять планку до 60 тонн.

— Мы с Минпромторгом уже отработали этот вопрос. Промышленность готова в течение трех месяцев запустить массовое производство заводов для первичной переработки нефти. Именно эти объекты чаще всего страдают от атак БПЛА, — пояснил парламентарий.

Он отметил, что в стране есть избыток сырья, но действуют ограничения на экспорт и переработку. Расшить узкое горлышко можно за два-три месяца. Для этого нужны не только поправки в закон, но и гарантии загрузки новых мощностей нефтью, которая принадлежит вертикально-интегрированным компаниям.

Однако крупные игроки, по словам Гартунга, не в восторге от этой идеи. Они годами вытесняли независимых переработчиков и создали монополию, диктуя условия даже правительству.

— Мы предлагаем не просто локализовать проблему, а создать конкурентную среду в нефтепереработке, чтобы сделать отрасль устойчивее к будущим потрясениям, — заявил депутат.

Он добавил, что ситуация на топливном рынке постепенно улучшается благодаря усилиям кабмина. Однако введение запрета на экспорт и импорт нефтепродуктов обходится бюджету дорого. Гартунг уверен: существуют более дешевые альтернативы.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил RTVI, что направит вице-премьеру Александру Новаку предложение о субсидиях для регионов на закупку мобильных НПЗ и пиролизных установок.

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