Наладить производство малотоннажных НПЗ призвал депутат Госдумы

Он отметил, что в стране есть избыток сырья, но действуют ограничения на экспорт и переработку. Расшить узкое горлышко можно за два-три месяца. Для этого нужны не только поправки в закон, но и гарантии загрузки новых мощностей нефтью, которая принадлежит вертикально-интегрированным компаниям.