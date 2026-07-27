Черногория введёт визы для россиян с 1 ноября

Подать документы можно будет через центры VFS Global, которые уже работают в России, Индии, Бангладеш, Кыргызстане, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Позднее пункты планируют открыть в Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и других странах. Параллельно Черногория разрабатывает новую информационную систему, совместимую с базами ЕС и стандартами Шенгенской зоны. В дальнейшем власти хотят запустить электронные визы и принимать заявления онлайн.