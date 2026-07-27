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Черногория введёт визы для россиян с 1 ноября

Новые правила затронут граждан ещё четырёх стран.

Источник: Клопс.ru

С 1 ноября гражданам России понадобится виза для поездки в Черногорию. Об этом на сайте правительства страны сообщили в понедельник, 27 июля.

Новые правила также распространят на граждан Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции. В Подгорице объяснили изменения сближением визовой политики с требованиями Евросоюза.

Подать документы можно будет через центры VFS Global, которые уже работают в России, Индии, Бангладеш, Кыргызстане, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Позднее пункты планируют открыть в Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и других странах. Параллельно Черногория разрабатывает новую информационную систему, совместимую с базами ЕС и стандартами Шенгенской зоны. В дальнейшем власти хотят запустить электронные визы и принимать заявления онлайн.

Переход на правила ЕС стал одним из условий европейской интеграции Черногории. Выполнение этого пункта позволит стране получить около 4 млн евро по программе поддержки Западных Балкан.

Черногория планировала отменить безвизовый режим для россиян к концу сентября 2026 года. В парламенте страны искали способ отложить решение: депутаты указывали, что гости из РФ поддерживают турсектор, а экономика по-прежнему зависит от этого потока и инвестиций.

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