Черногория введёт визы для россиян с 1 ноября

С 1 ноября гражданам России понадобится виза для поездки в Черногорию. Об этом на сайте правительства страны сообщили в понедельник, 27 июля.
Новые правила также распространят на граждан Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции. В Подгорице объяснили изменения сближением визовой политики с требованиями Евросоюза.
Подать документы можно будет через центры VFS Global, которые уже работают в России, Индии, Бангладеш, Кыргызстане, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Позднее пункты планируют открыть в Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и других странах. Параллельно Черногория разрабатывает новую информационную систему, совместимую с базами ЕС и стандартами Шенгенской зоны. В дальнейшем власти хотят запустить электронные визы и принимать заявления онлайн.
Переход на правила ЕС стал одним из условий европейской интеграции Черногории. Выполнение этого пункта позволит стране получить около 4 млн евро по программе поддержки Западных Балкан.
Черногория планировала отменить безвизовый режим для россиян к концу сентября 2026 года. В парламенте страны искали способ отложить решение: депутаты указывали, что гости из РФ поддерживают турсектор, а экономика по-прежнему зависит от этого потока и инвестиций.