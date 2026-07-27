Экс-главу депо в Нижнем Новгороде осудили на 7,5 лет за взятки и мошенничество

Экс-руководитель вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный проведет 7,5 лет в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в коммерческом подкупе, мошенничестве и присвоении имущества, сообщили в транспортной прокуратуре Приволжья.
С 2022 по 2024 год начальник получал взятки за то, что принимал работы у подрядчиков, продлевал договоры и увеличивал их стоимость. За это ему заплатили более 500 тысяч рублей и передали в пользование машину стоимостью свыше 1,2 миллиона рублей.
Кроме того, он подписывал документы о якобы выполненных работах по очистке вагонов-цистерн, хотя на самом деле их не проводили. Подобные схемы он воплощал в жизнь в интересах подконтрольной ему фирмы, чем нанес ущерб заказчику на сумму более 10,6 миллиона рублей.
Также мужчина использовал служебные топливные карты для заправки личных машин и присвоил имущество предприятия на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Приговором ему также запретили занимать руководящие должности в сфере железнодорожного транспорта на четыре года. Автомобиль и деньги, полученные в качестве подкупа, конфисковали. Кроме того, с осужденного взыскали почти 10 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Наложенный на его имущество арест сохранили.
В Нижегородской области также состоится суд над бывшим начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2. Его обвинили во взятке.