Экс-главу депо в Нижнем Новгороде осудили на 7,5 лет за взятки и мошенничество

Кроме того, он подписывал документы о якобы выполненных работах по очистке вагонов-цистерн, хотя на самом деле их не проводили. Подобные схемы он воплощал в жизнь в интересах подконтрольной ему фирмы, чем нанес ущерб заказчику на сумму более 10,6 миллиона рублей.