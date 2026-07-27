Машины хотят убрать с тротуаров: на проспекте Победы добавят парковок

Речь про участок от Кутузова до Каштановой Аллеи и, возможно, даже дальше — в сторону Центрального парка. Раньше на некоторых участках пешеходная зона выглядела здесь как смесь парковки, земли и остатков старого трамвайного покрытия: нормального прохода фактически не было.