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Машины хотят убрать с тротуаров: на проспекте Победы добавят парковок

Параллельные места для автомобилей появятся там, где у домов нет своей территории.

Источник: Клопс.ru

На проспекте Победы в Калининграде планируют добавить парковочные места, чтобы машины не занимали тротуары. Об этом говорили во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой в пятницу, 24 июля.

Речь про участок от Кутузова до Каштановой Аллеи и, возможно, даже дальше — в сторону Центрального парка. Раньше на некоторых участках пешеходная зона выглядела здесь как смесь парковки, земли и остатков старого трамвайного покрытия: нормального прохода фактически не было.

Там, где у домов нет собственной территории для автомобилей, власти хотят предусмотреть параллельную парковку вдоль дороги. Это должно убрать машины с пешеходной части и сделать путь безопаснее.

Перекрёсток улицы Кутузова и проспекта Победы в Калининграде ожидает реконструкция.

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