Машины хотят убрать с тротуаров: на проспекте Победы добавят парковок

На проспекте Победы в Калининграде планируют добавить парковочные места, чтобы машины не занимали тротуары. Об этом говорили во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой в пятницу, 24 июля.
Речь про участок от Кутузова до Каштановой Аллеи и, возможно, даже дальше — в сторону Центрального парка. Раньше на некоторых участках пешеходная зона выглядела здесь как смесь парковки, земли и остатков старого трамвайного покрытия: нормального прохода фактически не было.
Там, где у домов нет собственной территории для автомобилей, власти хотят предусмотреть параллельную парковку вдоль дороги. Это должно убрать машины с пешеходной части и сделать путь безопаснее.
Перекрёсток улицы Кутузова и проспекта Победы в Калининграде ожидает реконструкция.