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МИД рассказал, что будет означать замалчивание атак ВСУ на Ростов-на-Дону

МИД: замалчивание атак на Ростов-на-Дону означает соучастие в деятельности Киева.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замалчивание атак ВСУ на Ростов-на-Дону и Ростовскую область будет соучастием в террористической деятельности украинских неонацистов, сообщает МИД РФ.

«Их (атак ВСУ — ред.) замалчивание будет означать не что иное, как соучастие в террористической деятельности украинских неонацистов и поощрение их новых преступлений», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на регион восемь человек пострадали и двое погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.

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