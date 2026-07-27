Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День ВМФ в Балтийске открыли памятник Герою и назвали катер в честь погибшего офицера

Губернатор вручил награды морякам. Противодиверсионный катер получил имя Владислава Бочарова, бюст — Владимира Носова.

Источник: KaliningradToday

В Балтийске, главной базе Балтийского флота, прошли торжества ко Дню Военно-морского флота России. В них приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, Герои России Андрей Козлов и Евгений Поддубный, командующий флотом адмирал Сергей Липилин.

В ходе церемонии противодиверсионный катер «П-389» переименовали в честь Героя России гвардии капитана Владислава Бочарова, командира разведывательной роты морской пехоты, погибшего в ходе СВО. В соединении морской пехоты открыли бюст Герою России гвардии капитану Владимиру Носову, командиру десантно-штурмовой роты, также погибшему на спецоперации.

Губернатор вручил военнослужащим медали «За заслуги перед Калининградской областью», почётные грамоты и благодарности. Он отметил, что регион и флот неразрывно связаны, а балтийцы с честью продолжают традиции предков, защищая рубежи страны.