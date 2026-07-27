В День ВМФ в Балтийске открыли памятник Герою и назвали катер в честь погибшего офицера

В Балтийске, главной базе Балтийского флота, прошли торжества ко Дню Военно-морского флота России. В них приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, Герои России Андрей Козлов и Евгений Поддубный, командующий флотом адмирал Сергей Липилин.
В ходе церемонии противодиверсионный катер «П-389» переименовали в честь Героя России гвардии капитана Владислава Бочарова, командира разведывательной роты морской пехоты, погибшего в ходе СВО. В соединении морской пехоты открыли бюст Герою России гвардии капитану Владимиру Носову, командиру десантно-штурмовой роты, также погибшему на спецоперации.
Губернатор вручил военнослужащим медали «За заслуги перед Калининградской областью», почётные грамоты и благодарности. Он отметил, что регион и флот неразрывно связаны, а балтийцы с честью продолжают традиции предков, защищая рубежи страны.