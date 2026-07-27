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В Калининграде к 1 сентября обновят тротуары у школ и детсадов

Глава администрации Калининграда проверила 6 объектов. На проспекте Победы готовность — 26%, завершат к октябрю. Дом семьи на Леонова откроется в сентябре после ремонта. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова провела объезд дорожных и социальных объектов. В маршрут вошли площадь Победы, переулок Желябова, улицы Носова и Адмиральская, проспект Победы…

Источник: Янтарный край

Глава администрации Калининграда проверила 6 объектов. На проспекте Победы готовность — 26%, завершат к октябрю. Дом семьи на Леонова откроется в сентябре после ремонта.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова провела объезд дорожных и социальных объектов. В маршрут вошли площадь Победы, переулок Желябова, улицы Носова и Адмиральская, проспект Победы и Дом семьи на Леонова. Основное внимание — пешеходной инфраструктуре у школ, детсадов и больниц.

На переулке Желябова (от Озерова до Калужской) завершён ремонт тротуара за 12,8 млн рублей — здесь кадетский корпус и Минобразования. На улице Носова уложили 1,6 тыс. кв. метров тротуара, установили тактильную плитку и парковочные карманы (20,2 млн рублей). На Адмиральской, у детсада № 7, отремонтировали 152 метра тротуара (462 кв. метра плитки).

На проспекте Победы (от Каштановой аллеи до Радищева) укладывают тротуар длиной около 1 км — готовность 26%, завершат к 30 октября. Всего в 2026 году запланировано 43 объекта на 661 млн рублей, 19 уже сданы.

Дом семьи на Леонова, 4 капремонт завершён: заменили электрооборудование, обновили фасад, установили двери и потолки. Стоимость — 23,8 млн рублей, благоустройство — ещё 25,2 млн. За год работы здесь провели почти 300 встреч и 12 выездных мероприятий, посетили более 3,7 тыс. человек. Обновлённое пространство откроется в сентябре.

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