В Калининграде к 1 сентября обновят тротуары у школ и детсадов

Дом семьи на Леонова, 4 капремонт завершён: заменили электрооборудование, обновили фасад, установили двери и потолки. Стоимость — 23,8 млн рублей, благоустройство — ещё 25,2 млн. За год работы здесь провели почти 300 встреч и 12 выездных мероприятий, посетили более 3,7 тыс. человек. Обновлённое пространство откроется в сентябре.