Особенный юбилей: 10 лет доступной финансовой среды в России

«Десять лет назад наша миссия звучала так: дать каждому возможность жить полной и интересной жизнью. Тогда это были пандусы и банкоматы, сегодня — возможность решить свой вопрос самому, без помощи близких. Дальше — сделать доступным сам искусственный интеллект и передать технологии рынку и государству. Потому что доступность — это не удобство, а условие: без неё человек не доходит ни до работы, ни до дохода, ни до самостоятельной жизни».