В Ростовской области провели акции в День памяти детей — жертв войны в Донбассе

27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, в Ростовской области организовали памятные акции. О мероприятиях рассказали в управлении информационной политики донского правительства.
Музей «Самбекские высоты» присоединился к Всероссийской минуте молчания, а в Ростовском областном музее ИЗО подготовили документально-информационный фотопроект «Мы обвиняем — только факты». Речь идет о хронике событий 2026 года, основанной на неопровержимых свидетельствах.
В Музее истории донского казачества на тематической встрече «Детям Донбасса посвящается…» собрали воспитанников казачьего эколого-биологического центра Новочеркасска. Ребята зажгли свечи и провели акцию с белыми корабликами. Состоялась минута молчания.
— Пусть этот день станет напоминанием всем нам: дети не должны быть мишенями. Дети должны видеть мир, а не руины. Светлая память маленьким ангелам Донбасса. Мы помним, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
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