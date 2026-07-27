В Ростовской области провели акции в День памяти детей — жертв войны в Донбассе

— Пусть этот день станет напоминанием всем нам: дети не должны быть мишенями. Дети должны видеть мир, а не руины. Светлая память маленьким ангелам Донбасса. Мы помним, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.