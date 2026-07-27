Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области провели акции в День памяти детей — жертв войны в Донбассе

27 июля на Дону провели акции в память о детях, погибших во время боевых действий в Донбассе.

Источник: Комсомольская правда

27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, в Ростовской области организовали памятные акции. О мероприятиях рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Музей «Самбекские высоты» присоединился к Всероссийской минуте молчания, а в Ростовском областном музее ИЗО подготовили документально-информационный фотопроект «Мы обвиняем — только факты». Речь идет о хронике событий 2026 года, основанной на неопровержимых свидетельствах.

В Музее истории донского казачества на тематической встрече «Детям Донбасса посвящается…» собрали воспитанников казачьего эколого-биологического центра Новочеркасска. Ребята зажгли свечи и провели акцию с белыми корабликами. Состоялась минута молчания.

— Пусть этот день станет напоминанием всем нам: дети не должны быть мишенями. Дети должны видеть мир, а не руины. Светлая память маленьким ангелам Донбасса. Мы помним, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.