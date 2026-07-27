Слёзы «приклеятся»! Что запрещено на Кирики-мокродырики, 28 июля, 2026 года

В светском календаре 28 июля — это день, в котором ответственность за планету встречается с верой в чудо, а суровый реализм и светлая магия уживаются на одной календарной странице.
Всемирный день охраны природы — о нашем долге перед Землёй, о ресурсах, которые иссякают, и о будущем, которое зависит от нас.
И День загадывания желаний — о детской вере в волшебство, о надежде, которая не умирает, и о мечтах, которые, кажется, сбываются именно сегодня.
Охрана природы: как «Менторское обращение» 1971 года разбудило мир.
Всемирный день охраны природы имеет официальную дату рождения, когда Генеральная Ассамблея ООН, потрясённая масштабами экологической катастрофы, которая надвигалась на человечество, приняла резолюцию о его учреждении. Но толчком послужило событие годичной давности — так называемое «Менторское обращение».
11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН поступил документ, подписанный 2200 деятелями науки и культуры из 23 стран. Их послание было кратким и страшным: «Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами».
Уже через год, 5 июня 1972 года, в Стокгольме открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды — первая в истории встреча глав государств, посвящённая экологии. Итогом стало принятие декларации из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все страны в своей природоохранной деятельности. Впервые на международном уровне было провозглашено: охрана и оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений — первостепенная задача человечества.
28 июля: почему эта дата?
Хотя 5 июня традиционно считается днём, когда ООН привлекает внимание к экологическим проблемам (в России в эту дату отмечают ещё и День эколога), Всемирный день охраны природы закреплён именно за 28 июля. Этот выбор не случаен: в тот же день была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия — документ, который объединил защиту уникальных природных ландшафтов и рукотворных памятников в единую стратегию.
Сегодня, когда мы производим 2 миллиарда тонн мусора в год, а Красная книга пополняется новыми видами еженедельно, этот праздник звучит не как поздравление, а как призыв к оружию. В этот день по всему миру проходят субботники, высадки деревьев и лекции об устойчивом развитии. Девиз 2026 года — «Восстановление природы: наш общий долг» — напоминает: мы не хозяева планеты, а её временные жильцы. И от того, как мы распорядимся арендой, зависит, продлят ли её наши дети.
День загадывания желаний: магия, рождённая Диснейлендом и Вселенной.
Второй праздник — куда более камерный, но от этого не менее волшебный. День загадывания желаний, отмечаемый тоже 28 июля, — это самый сказочный и магический день в календаре. У его происхождения — две версии, и обе звучат одинаково интригующе.
Согласно первой, «население планеты на протяжении многих лет пыталось найти “особый день”», и некие учёные, проведя сложные расчёты и наблюдения, установили: именно 28 июля наделено особой энергией, которая напрямую связывает нас со Вселенной. В этот день загаданное желание получает космический «зелёный свет», а вероятность его исполнения возрастает в разы.
Согласно второй версии, куда более прозаичной, праздник родился в 1956 году вместе с установкой аттракциона «Волшебный колодец желаний» в Диснейленде. Тысячи детей и взрослых бросали монетки в воду, и в какой-то момент количество желающих «загадать на фонтане» в этот конкретный день июля переросло в традицию.
Ритуалы: от монет до звездопада.
Загадывать желания человечество умело всегда — сжигало бумажки со словами на свечах, искало пятилистник у сирени, поднимало упавшую звезду с ресниц. Но 28 июля эти маленькие суеверия превращаются в священнодействие:
бросание монеты в фонтан — классика; важно смотреть на неё, думая о мечте, и только потом отпускать;
зажжённая свеча — написать желание на бумаге, проговорить его 28 раз, спрятать в укромное место, а после исполнения — сжечь;
падающая звезда — успеть загадать, пока не погас след метеора;
воздушный шарик — написать мечту на латексе и отпустить в небо;
одинаковые цифры на часах — этот ритуал особенно популярен в эпоху смартфонов.
В этот день существуют и табу. Нельзя использовать в формулировках частицу «не» и слово «возможно». Мечта должна быть чёткой, сформулированной в настоящем времени и касаться исключительно вас. Психологи, кстати, подтверждают: чёткая визуализация цели и многократное её проговаривание действительно повышают шансы на успех — независимо от магии.
Одним словом, 28 июля — лучший день для того, чтобы высадить дерево (охрана природы) и загадать, чтобы оно выросло (желание). Или — бросить монетку в фонтан и мысленно попросить Вселенную о чистом воздухе для всех детей. Потому что лучшие желания — те, что совпадают с интересами планеты. И лучшая охрана природы — та, что начинается с маленькой, но твёрдой веры: мир можно изменить. К лучшему. Хотя бы по кусочку. Хотя бы сегодня.
Святая Улита: женская заступница.
В народной традиции, кстати, этот день тоже считается мистическим, ибо в нем переплелись три важных события: почитание раннехристианских святых Кирика и Иулитты (в народе — Улиты), память святого равноапостольного князя Владимира, а также древняя сельскохозяйственная магия середины лета.
Наши предки считали этот день серьёзным рубежом: лето достигло пика и начинало клониться к осени, а сам праздник требовал от человека мира в душе и полного порядка в доме. В традициях наших предков это был прежде всего женский праздник. Святая Улита почиталась как заступница и покровительница женщин, поэтому представительницам прекрасного пола полагалось освобождаться от всех работ и отдыхать.
День имел и прозвище «Кирики-Мокродырики» — из-за частых в конце июля проливных дождей с грозами, когда работать на полях было физически невозможно.
Традиции 28 июля: вымыть окна.
Главной идеей дня было наведение порядка в доме и душе, чтобы достойно встретить переход к осени.
В этот день люди верили, что солнце светит особенно ярко и обладает целительной силой, способной исцелять и изгонять негатив. Поэтому настежь открывали окна и двери, чтобы впустить как можно больше света.
Поэтому не просто тщательно прибирали весь дом, но особенное значение придавали мытью окон. Считалось, что чистое стекло пропускает исцеляющий солнечный свет, который «выметает» из дома нечистую силу и дурную энергию.
День 28 июля считался рубежом между активным летом и подготовкой к осени. Поэтому все земледельческие работа старались завершить до него, и в поле уже не выходить — существовало даже поверье о том, что в этот день, особенно в полдень, по полям гуляет нечистая сила — в образе измождённой старухи или призрака.
А чтобы не пропал и не испортился собранный уже урожай, надо было в этот день обязательно приготовить несколько блюд из свежих овощей и фруктов нового урожая и поблагодарить солнце и Землю за дары.
Запреты в день Кирика и Улиты: не шить, не вязать.
Что категорически нельзя было делать 28 июля?
Плакать и грустить. Считалось, что пролитые в этот день слёзы «приклеиваются» и приносят долгую тоску на весь год.
Ссориться, ругаться и злиться. Конфликт мог привести к затяжной вражде, испортить жизнь близким и привлечь несчастья.
Смотреть на ночное небо. Существовало строгое поверье: увидевший падающую звезду может навлечь на себя большие беды, болезни, скорбь или даже смерть близких.
Давать и брать в долг. Деньги и вещи, отданные взаймы, могли не вернуться, а также можно было потерять удачу и благополучие.
Заниматься рукоделием (шить, вязать). Можно было «зашить» себе или близким болезни и несчастья.
Купаться в одиночку. Опасались духов воды — русалок и водяных, которые в эти дни были особенно опасны для одиноких людей.
Начинать новые дела и строить грандиозные планы. Любое новое начинание в этот день считалось обречённым на провал и не приносило результатов.
Оставлять детей без присмотра. Особенно на улице, чтобы нечистая сила не навредила ребёнку.
Совершать спонтанных покупок. Считалось, что потраченные зря деньги могут привести к финансовым проблемам в доме.
Как прожить 28 июля: проявите щедрость.
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Проветрите дом, впустите солнечный свет. Считается, что это очищает жилище от накопившегося негатива.
Составьте список покупок на месяц, проверьте счета. Откажитесь от спонтанных трат и не берите в долг в этот день.
Не занимайтесь шитьём, вязанием, вышиванием. Посвятите этот день более приятным и расслабляющим занятиям.
Избегайте ссор, сплетен и негативных мыслей. Плакать и грустить в этот день — плохая примета, способная затянуть тоску.
Выйдите на прогулку. Погуляйте в парке, чтобы впитать «целебный» солнечный свет. Это поднимет настроение и укрепит иммунитет.
Наведите порядок в доме (но не переусердствуйте). Вымойте окна, протрите пыль. Символически «очистите» пространство для новой, позитивной энергии.
Приготовьте блюда из сезонных овощей. Используйте свежий урожай — кабачки, огурцы, помидоры. Поблагодарите природу за её дары и угостите близких.
Проявите щедрость. Сделайте доброе дело — помогите нуждающемуся, переведите деньги в благотворительный фонд.
Завершите старые дела. Этот день идеален для того, чтобы «дожать» незаконченные проекты и разобрать завалы на рабочем столе.
Избегайте вечерних прогулок в одиночку. Не смотрите на звёзды и не ходите ночью в безлюдные места (особенно у воды), чтобы не увидеть «дурное знамение».
Проведите день с семьёй. Посмотрите хороший фильм, поиграйте в настольные игры. Укрепление семейных связей в этот день приносит благополучие.
Откажитесь от дальних поездок. Если есть возможность, перенесите командировки и длительные переезды. День не благоприятен для путешествий.
Устройте «день без суеты». Отключите уведомления на телефоне, не читайте новости. Посвятите этот день покою и внутренней гармонии.
Сходите в храм. Если вы верующий, посетите богослужение, помолитесь святым Кирику и Улите о здоровье и благополучии семьи.
Не оставляйте детей без присмотра. Проводите с ними больше времени, расскажите им о народных традициях и семейных ценностях.
Испеките хлеб нового урожая. Выпечка символизирует достаток и уют. Домашний хлеб, испечённый с хорошими мыслями, станет настоящим оберегом.
Составьте план «очищения». Подумайте, от каких ненужных мыслей, привычек или токсичных отношений вы хотите избавиться, чтобы «впустить свет» в свою жизнь.
Избавьтесь от старой враждебности. Если у вас есть давняя ссора с кем-то, сегодня — хороший день, чтобы мысленно простить обидчика и отпустить ситуацию.
Постарайтесь весь день не жаловаться на жизнь, работу или здоровье. Древние верили, что жалобы могут притянуть ещё больше проблем.
Откажитесь от алкоголя. На столе не должно быть спиртных напитков, чтобы не «попрощаться» со своей удачей.
Приметы дня на 28 июля:
Ясный, солнечный день сулил счастье и удачу на весь следующий год.
Южный ветер — к тёплой погоде и хорошему урожаю зерновых, а восточный и северный — к ненастью и неурожаю.
Утренний дождь обещал ясный день, а вот гроза считалась опасной, но предвещала обильный урожай орехов и грибов осенью.
Пожелтевшие листья на липе предвещали раннюю осень.
Густой вечерний туман сулил дождь, а обилие утренней росы — богатый урожай.
Громко стрекочущие кузнечики — к засухе, низко летающие ласточки — к дождю, купающиеся в пыли воробьи — к ненастью, а муравьи, спешно прячущиеся в муравейник, — к сильному ливню или грозе.