Слёзы «приклеятся»! Что запрещено на Кирики-мокродырики, 28 июля, 2026 года

Сегодня, когда мы производим 2 миллиарда тонн мусора в год, а Красная книга пополняется новыми видами еженедельно, этот праздник звучит не как поздравление, а как призыв к оружию. В этот день по всему миру проходят субботники, высадки деревьев и лекции об устойчивом развитии. Девиз 2026 года — «Восстановление природы: наш общий долг» — напоминает: мы не хозяева планеты, а её временные жильцы. И от того, как мы распорядимся арендой, зависит, продлят ли её наши дети.