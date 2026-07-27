Захарова осудила террористические акты ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД России решительно осуждает бесчеловечные террористические акты ВСУ на Ростовскую область и призывает ответственные структуры осудить их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В результате массированных ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области погибли пять человек, включая ребенка, получили ранения не менее 13 человек, в том числе подросток.
«Решительно осуждаем эти бесчеловечные террористические акты и призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с внятным публичным осуждением злодеяний Киева в Ростовской области», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.